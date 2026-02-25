Школьники из Лисичанска и Рубежного в четвертый раз отправились на обучение в Елабугу

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Уже в четвертый раз старшеклассники из подшефных Республике Татарстан городов ЛНР – Лисичанска и Рубежного – отправились в Елабугу по приглашению Правительства республики. В этом году обучение продолжат 11 учеников 11-х классов. Проводил выпускников заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков.

Ребята будут учиться в «Университетской» школе Елабужского института КФУ, где завершат освоение программы среднего общего образования. Для них подготовлен учебный план и составлено расписание занятий.

Помимо занятий, школьники будут участвовать в мероприятиях, которые проходят в Университетской школе в рамках насыщенной воспитательной работы и активной деятельности органов студенческого совета.