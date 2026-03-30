Школьники из Кукмора и Алексеевского представят РТ в окружном финале по баскетболу 3х3

В Мамадыше завершился республиканский этап турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди учащихся общеобразовательных организаций, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан. Соревнования прошли 28–29 марта.

Победители среди юношей и девушек получили право представлять республику в окружном финале, который состоится в Нижнем Новгороде. Участниками стали школьники 8–11 классов 2008–2011 годов рождения. От каждого муниципального района могли выступить по две команды – юношеская и девичья. В состав каждой входили четыре спортсмена и один тренер. Турнир прошел под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Среди девушек первое место заняла команда Кукморского муниципального района (школа №4, ШСК «Азарт»). Вторыми стали баскетболистки Балтасинского района (Нурминская СОШ, ШСК «Норма»). Бронзовые награды завоевала команда Заинского района (школа №7, ШСК «Искра»).

У юношей победителем признана команда Алексеевского района (АСОШ №1, ШСК «Феникс»). Серебряные медали достались сборной Сабинского района (Тимершикская СОШ, ШСК «Юный олимпиец»). Третье место заняли юноши из Зеленодольского района (лицей №9 имени Александра Сергеевича Пушкина, ШСК «Компас»).

Лучшими игроками турнира стали Диля Каримова из Кукморского района среди девушек и Нияз Муратов из Алексеевского района среди юношей.

Соревновательная серия продолжится среди студентов. В пресс-службе ведомства уточнили, что 4 апреля на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс» в Казани пройдут игры среди учащихся профессиональных образовательных организаций, а 5 апреля – среди студентов вузов. Победители в каждой категории также получат право выступить в окружном суперфинале.