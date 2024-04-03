Школьники из Казани стали победителями международной олимпиады по математике

Ученики из школ Казани заняли первые три места на международной олимпиаде по математике, которая была посвящена 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги. Во время олимпиады ребята могли познакомиться с уникальной культурой, историей и традициями туркменского народа, сообщает мэрия столицы Татарстана.

«Битва умов» прошла с 25 по 30 марта в Туркменистане. В сборной Татарстана были пять учеников 9-го класса из Казани и Набережных Челнов. В итоге золотые медали получили учащиеся лицея №131 Вахитовского района Тимур Тазеев и лицея им. Лобачевского КФУ Михаил Краюшкин.

На втором месте оказались ученики лицея-интерната №2 Московского района Казани Данил Осипов и гимназии №26 Набережных Челнов Камилла Мугатарова. Третье место и «бронзу» получил учащийся лицея №131 Вахитовского района Глеб Чихирев. В олимпиаде также поучаствовали школьники из Азербайджана, Болгарии, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Катара, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и разных городов России.

Кроме того, сборная РФ оказалась на первом общекомандном месте по итогам состязаний.