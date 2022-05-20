Школьники из Казани стали лучшими ЮИДовцами республики по итогам конкурса

В «Камском Артеке» подвели итоги республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Конкурс проходил с 18 по 20 мая, всего в соревнованиях участвовали 84 юных инспекторов движения от 9 до 11 лет.

Фото: ГИБДД РТ

Конкурсанты продемонстрировали знания ПДД и навыки безопасной езды на велосипеде, а также умение оказывать первую помощь. Победителей в торжественной обстановке поздравили замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, замглавы республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов и замдиректора ГБУ «БДД» Светлана Бикчантаева.

В командном зачете первое место заняли учащиеся лицея № 121 Советского района Казани Рамазан Сепперов, Амир Фатхуллин, Алия Фазулзянова и Ясмина Фазлеева. Второе место заняли школьники Салаусского многопрофильного лицея Балтасинского района, а третье – ученики средней школы села Манзарас Кукморского района.

Фото: ГИБДД РТ

В личных зачетах лучшими ЮИДовцами стали Ясмина Фазлеева и Рамазан Сепперов, серебро досталось Алие Фазулзяновой и Амиру Фатхуллину, а бронза – Альбине Гаптулхаевой и Данилу Ильину. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.