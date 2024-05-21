Школьники из Казани победили в первом республиканском турнире по кибербезопасности

В выходные состоялся отборочный этап первого в Татарстане открытого онлайн-турнира по защите информации GO CTF 2024, в котором приняли участие более 390 школьников из России, Беларуси и Казахстана. Победителями стала сборная Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Соревнования проводились по международным правилам Capture the Flag (CTF) в игровом формате. Команды, состоящие из школьников 7-11-х классов и студентов средне-профессиональных учебных заведений, показали навыки и умения в сфере защиты информации и информатики по 20 заданиям в тематических категориях: криптография, обратная инженерия, стеганография, тестирование на проникновение, администрирование, киберкриминалистика, история информатики и пр.

«Информационная безопасность — ключевая сфера обеспечения суверенитета государства. Через турниры, такие как GO CTF, мы популяризируем эту сферу деятельности среди молодежи и позиционируем Татарстан как ведущий центр компетенций в области кибербезопасности», — отметил замдиректора ИТ-парка Айрат Хасьянов.

Финал турнира пройдет в очном формате на площадке ИТ-парка им. Б. Рамеева в июне. 10 команд в школьном и академическом зачете будут соревноваться за первое место.