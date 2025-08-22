Школьники из Донбасса посетили литературную программу о Мусе Джалиле в Елабуге

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Школьники из Луганска, Макеевки и Енакиево приняли участие в литературной программе «Огненный узник», посвященной памяти великого татарского поэта Мусы Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Мероприятие прошло в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Встреча стала частью дополнительной общеобразовательной программы «Я – Россия» в рамках ежегодного туристско-образовательного проекта «Университетские смены-2025». В проекте участвуют 50 старшеклассников из городов Донбасса. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и общероссийское движение «Движение первых».

Несколько дней школьники проводят в Автограде, где куратором программы является Набережночелнинский государственный педагогический университет. Поездка в Елабугу включена в образовательную программу как важный этап знакомства с историей и культурой Татарстана.

Для участников специально подготовили литературное занятие, в ходе которого им рассказали о подвиге Мусы Джалиля, о сложном пути восстановления его честного имени и о ключевых этапах творчества поэта.