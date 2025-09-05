Школьники из ДНР проводят университетскую смену в Набережных Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В России выражение «Чужих детей не бывает» давно стало не просто словами, а реальным делом. Очередное тому подтверждение — университетская смена для старшеклассников из Донецкой Народной Республики. В Набережные Челны приехали около ста юных жителей Горловки, Дебальцево и Донецка.

Десять дней они проведут в физкультурно-оздоровительном центре «Бумажник». Их день буквально расписан по минутам: экскурсии, образовательные и культурные программы, встречи и общение со сверстниками.

Многие из ребят пережили войну совсем детьми и говорят так, словно за плечами у них уже взрослый опыт.

«Было очень страшно, мы сидели в подвалах без света, без ничего. Питались тушенкой. А когда выезжали, рядом шли боевые действия, – вспоминает Николай из Дебальцево. – Сейчас уже получше, выстрелы слышны редко».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Анна из Донецка делится: «Жила в обстреливаемом районе. На улицу выйти нельзя было, проблемы были с водой, сидели в четырех стенах. Но теперь мы снова учимся очно. Материал лучше дается, дисциплина в школе стала лучше».

Диана признается, что мечтает вернуться к прежней школьной жизни. «Не хватает одноклассников, общения. На дистанционке многое непонятно: то интернет пропадет, то свет», - делится девочка.

Несмотря на трудности, школьники отмечают, что в их городах многое меняется.

«Наш спорткомплекс «Локомотив» был разрушен, но регион-шеф Хабаровский край восстановил бассейн, отремонтировали библиотеку, школы и детсады. Спасибо им большое!» – говорит Марк из Дебальцево.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«После референдума дела пошли в гору. Начали делать дороги, раньше ямы были огромные. Теперь лучше. Появились новые инвесторы, заброшенные здания снова начали использовать», – рассказывает Вячеслав из Горловки.

Многие ребята впервые приехали в Татарстан и уже успели оценить его колорит. «Больше всего понравился чак-чак. У нас в ДНР тоже есть, но здесь он вкуснее», – признается Ярослав.

«Здесь тишина, свежий воздух, птички поют. У нас в Дебальцево по-разному: то тихо, то вдруг выстрелы слышны. Я уже привыкла, но здесь совсем другое», – говорит Любовь.

Кураторами школьников стали студенты и сотрудники Набережночелнинского педуниверситета.

«Мы сделали программу в игровой и деловой форме: квесты, встречи, знакомство с нашей образовательной и воспитательной деятельностью», – рассказывает заместитель руководителя исполкома Винер Харисов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Ребята познакомятся с Челнами, побывают в дельфинарии, бассейне, съездят в Елабугу. У них будет возможность поступить к нам в университет», – добавляет ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.

Возраст участников – от 14 до 17 лет. Для них эта смена — не только отдых, но и возможность вдохнуть мирную жизнь, познакомиться с культурой Татарстана и почувствовать, что в России действительно «чужих детей не бывает».