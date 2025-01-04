Школьники из четырех районов РТ поучаствовали в эко-турнире «Зеленый патруль»

Сегодня, 4 января, прошел второй районный эко-турнир «Зеленый патруль». Участие в нем приняли школьники из Нижнекамска, Новошешминска, Нурлата и Чистополя. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Участники соревнования должны были пройти четыре тура практикума, посвященные проблемам флоры и фауны республики.

«Сегодня все получили колоссальное удовольствие от участия, потому что по улыбкам ребят это очень хорошо заметно. Спасибо вам за вклад в охрану окружающей среды, за работу по экологическому воспитанию и просвещению ваших ровесников и взрослых. Вместе мы делаем наши города комфортными и благоустроенными», – рассказал руководитель районного (межрайонного) отдела по госнадзору в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Вячеслав Жарехин.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.