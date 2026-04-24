Школьники Иннополиса на «Уроке цифры» узнали о квантовом программировании

В Университете Иннополис состоялся открытый «Урок цифры» для учащихся классов с 7-го по 10-й на тему «Как ходить на квантах». Мероприятие, собравшее почти 100 учащихся, состоялось в рамках реализации национального проекта «Экономика данных», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Дети узнали о квантовом программировании – разработке алгоритмов и ПО для квантовых компьютеров. Школьникам объяснили, как работают квантовые компьютеры и и какие профессии ждут тех, кто решит заниматься квантовым программированием.

Провели занятие сотрудники компании «СП „Квант“» Анна Сорокина и Марина Максименкова. Для проверки усвоения новых знаний ученики поработали на игровых тренажерах. Они проверили, как устроен квантовый компьютер, и узнали об облачной платформе, дающей возможность удаленно запускать квантовые вычисления.

«Погружение в квантовые принципы мироустройства нужно начинать со школы: чем раньше наши дети будут осваивать квантовый способ мышления, тем более успешные квантовые программисты из них вырастут», – убеждена директор по квантовым технологиям корпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Урок цифры» – всероссийский образовательный проект в сфере ИТ. Он помогает подросткам получить полезные цифровые навыки и познакомиться с ИТ-профессиями. Организуют его Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями и Минцифрой Татарстана.