Школы, колледжи и учреждения культуры РТ могут присоединиться к «Чтецким программам»

В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого – создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи. Он реализуется по поручению Президента РФ вместе с Министерством просвещения России. Напомним, проект успешно стартовал в 2025 году.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что в 2025 году зарегистрировалось более 5,5 тыс. клубов. Ключевая задача на 2026 год – масштабирование до 10 тыс. активных клубов. Это нужно, чтобы увлечь больше детей и подростков чтением.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Для участников действует система всероссийского рейтинга. Самые активные клубы получают возможность общаться с выдающимися деятелями культуры. Осенью 2025 года со школьниками встречались спикеры: Олег Рой, Дарья Донцова, Александр Олешко, Михаил Мамаев, Егор Бероев, Мария Кожевникова, Валерия Ланская, Александр Самойленко, Михаил Башкатов, Татьяна Шитова и другие. Они провели более 80 выступлений.

Спикеры делились читательским опытом, проводили мастер-классы, обсуждали силу слова и важность классики. Также прошли федеральные онлайн-трансляции с Сергеем Безруковым, Олегом Роем, Андреем Анисимовым и Сергеем Минаевым.

Лидеры рейтинга декабря 2025 года получили особый приз. Это доступ на эксклюзивный курс «Секреты спикера» от тренера Нины Зверевой на платформе Знание.Академия. Курс дал кураторам профессиональные инструменты для проведения занятий.

В этом году Общество «Знание» запланировало для победителей ежемесячного рейтинга более 200 встреч с топовыми спикерами. 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы. Кураторы получат свитшоты и термокружки.

Также в 2026 году участников ждут 4 федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на литературные темы. И столько же совместных литературных викторин с проектом Знание.Игра. Победители викторин получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей. Там ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.

Уже в феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук». Они вместе с экспертами определят дальнейшее развитие проекта. Дополнительная программа для кураторов будет включать ежемесячные вебинары. Их проведут ведущие психологи, профессора университетов и популярные учителя – победители профессиональных конкурсов.

Инициатива осуществляется по поручению Президента Российской Федерации. Это следует из итогов Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатор – Российское общество «Знание». Его поддерживают Министерство просвещения Российской Федерации и Театральный институт имени Бориса Щукина.