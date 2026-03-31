Школьники и студенты смогут подать заявки на участие в «Зарнице 2.0» до 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Движения Первых» в Татарстане.

Сделать это возможно на официальном сайте «Зарницы 2.0». На данный момент число участников игры в республике достигло 105 тыс. человек.

«Зарница 2.0» – это всероссийская военно-патриотическая игра с применением цифровых технологий для детей и молодых людей от 7 до 23 лет. Младшая возрастная категория соревнуется в строевой подготовке и оказании первой помощи, показывают свои знания в истории России и прочее. Другие возрастные группы (средняя, старшая и специальная) собираются в отряды по 10 человек, где каждый участник имеет свою роль: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер или связист. Для них проходят как отрядные состязания, так и испытания по условно-военным специальностям.

«Для меня игра стала уникальной платформой, где каждый участник может через практику открыть в себе новые грани и понять вектор своего развития. Самое ценное здесь – возможность “протестировать” разные сферы деятельности. Сегодня ты работаешь в отряде, завтра занимаешься тактической медициной и физической подготовкой, а послезавтра – освещаешь события. Я прошла через это: когда-то начинала как военкор, и именно “Зарница 2.0” дала мне тот импульс, благодаря которому я поняла, как важно держать слово, оперативно реагировать на изменения и находить общий язык с командой в любой, даже самой напряженной ситуации», – прокомментировала финалистка второго сезона «Зарницы 2.0» Зарина Мустафина.

«Здесь ты учишься настоящей коммуникации, берешь на себя ответственность за принятие решений и раскрываешь лидерские качества. Игра учит не бояться сложных задач и показывает, что твое увлечение может стать делом жизни», – добавила она.

Сейчас в республике завершается школьный этап и продолжается муниципальный. С 15 по 30 апреля пройдут зональные соревнования в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. Региональный этап состоится в мае (с 13 по 14 мая для младшей категории и с 20 по 22 для остальных), победившие отряды представят Татарстан на окружных испытаниях летом. Масштабный всероссийский финал запланирован на сентябрь этого года.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря.

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.