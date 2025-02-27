Школьники и студенты РТ стали участниками акции общества «Знание» по случаю 23 Февраля
По всей стране прошли мероприятия общества «Знание», приуроченные ко Дню защитника Отечества. Основными темами стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Молодые люди вместе с лекторами в рамках проекта «Знание.Герои» обсуждали ключевые для страны сражения, а также узнавали о подвигах соотечественников в разные эпохи.
В Татарстане участниками акции Российского общества «Знание» стали более 500 студентов и школьников Казани и Бугульмы.
«Встречи с подростками, школьниками и студентами очень нужны. За короткое время мы стараемся наполнить их важными ценностными ориентирами и взглядами на жизнь. Они узнают истории реальных людей, и это помогает создать доверительные отношения. К концу встречи видно, что ребята задумываются о сказанном. Это проявляется в их поведении, в осмысленных вопросах лекторам. И значит, беседа была полезной и оставила важный след в их сознании», – отметила директор филиала организации в Татарстане Мария Нефедова.
На площадке мультимедийного парка «Россия – Моя история» лекторы Российского общества «Знание» – ветераны специальной военной операции Эдуард Елизаров и Анвар Мухаметзянов рассказали слушателям о своем опыте военной службы и о задачах, которые возлагались на их подразделения в зоне СВО.
«Когда поступило задание ехать на СВО, сомнений не было, так как мы привыкли выполнять служебный долг. Это была не первая командировка. Саперы в зоне СВО работают на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону российских войск. Они очищают от взрывоопасных предметов освобожденные населенные пункты и проделывают проходы в минных заграждениях для наступающих войск. Большая трудность в работе заключается в том, что есть труднодоступные места, завалы, в которые тоже приходится заходить и искать для того, чтобы люди спокойно восстанавливали свои дома, жили спокойной жизнью. Для этого приходится много и тяжело работать», – заявил Анвар Мухаметзянов.
Спикер рассказал слушателям, за что получил орден Мужества. Сегодня он работает в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Республике Татарстан. Вместе с другими инструкторами центра «ВОИН» обучает молодежь военно-прикладным дисциплинам и занимается патриотическим воспитанием. Стал участником программы «Время героев».
В свою очередь Эдуард Елизаров поделился историями выполнения разведывательно-штурмовых задач.
«Важно говорить с молодежью на понятном языке, рассказывать об истории и значении нашей страны. Это помогает молодым людям осознать свою ответственность за Родину и противостоять злу. Ребята часто не видят пользы в службе, поэтому важно объяснить им ее значимость. Служба Родине формирует силу духа, ответственность и уверенность в себе, а также укрепляет уверенность народа в защите государства», – убежден лектор.
Участниками мероприятия стали более 150 школьников.
В России и за рубежом в рамках акции молодежь познакомилась с историями о героях специальной военной операции, созданными Российским обществом «Знание». Мероприятия акции ко Дню защитника Отчества продолжатся до 27 февраля. Подробнее об этих и других событиях можно узнать на сайте общества «Знание».