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Ру Тат
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Наука и образование
25 ноября 2021  18:59

Школьники и студенты РТ могут поучаствовать в бесплатном бизнес-курсе Digital Start

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Татарстанские школьники и студенты могут поучаствовать в бесплатном образовательном бизнес-курсе Digital Start, который устраивает ИТ-парк. Занятия будут проводиться онлайн, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. 

Участники смогут обучиться основам технологического предпринимательства, поработать с экспертами и создать собственный проект. Им нужно будет зарегистрироваться на сайте, после чего в личном кабинете откроется доступ к видеолекциям. 

«Школьники и студенты изучат следующие темы: как найти идеи для стартапов, как определить сегменты продуктов и объемы рынков, что такое Lean Canvas и Cust Dev, как правильно протестировать бизнес-модель и определить MVP», — отмечается в сообщении. 

В завершение обучения ребята смогут создать собственный полноценный проект. Все, кто полностью пройдет программу, получат сертификаты об участии, а лучших пригласят на презентацию своих работ в офлайн-формате. Финал состоится в челнинском ИТ-парке 11 декабря 2021 года. Призеры получат ценные подарки. 

На данный момент к обучению уже присоединилось 420 участника со всей России. Программа завершается 8 декабря.

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