Школьники и студенты рассказали Минниханову о молодежных проектах в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со школьниками и студентами — эковолонтерами, участниками фестиваля «PROинтерес» и проекта «Историю Вершат Люди». Мероприятие прошло на полях нефтяного саммита и Международного нефтегазового молодежного форума в Альметьевске, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Мы рады каждой новой встрече с вами. Вы — настоящие патриоты с активной жизненной позицией. В свое свободное время вы занимаетесь вопросами охраны окружающей среды, бережного отношения к ресурсам, проектами по истории. Оставайтесь такими же активными и двигайтесь вперед», — заметил Раис Татарстана и поблагодарил школьников и студентов за участие в важных для республики проектах.

Ребята рассказали Рустаму Минниханову о проектах в сфере экологии, сохранения истории. Одна из инициатив касается популяризации среди школьников бережного отношения к ресурсам, развитию навыков экологической ответственности. Благодаря ей в школах республики прошло более 650 уроков, которые посетили свыше 82 тыс. детей из 1049 учебных заведений.

Интеллектуальные игры, «республиканский тикток» Round, информация о работе предприятий и многие другие инициативы представляет ежегодный фестиваль «PROинтерес». В этом году в рамках проекта стартовал конкурс по созданию «Устойчивой школы будущего», где участники занимались их проектированием с учетом проблем углеродных выбросов, экономии электроэнергии и т.д.

Третий проект — «Историю Вершат Люди» — нацелен на сохранение истории развития республики через воспоминания ветеранов. С 2019 года участники программы, в том числе студенты ведущих вузов РТ, провели около 2,5 тыс. интервью с ветеранами.

Во время беседы ребята интересовались, какие сферы промышленности являются самыми перспективными, какие профессии в будущем станут наиболее востребованными и какие виды альтернативной энергетики планируется развивать в Татарстане.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана