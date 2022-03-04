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Ру Тат
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Наука и образование
4 марта 2022  11:18

Школьники и студенты колледжей Татарстана будут отдыхать с 6 по 8 марта

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Министерство образования и науки Татарстана разъяснило, как будут учиться школьники накануне праздничных дней, приуроченных к Международному женскому дню. 

«6, 7 и 8 марта дети отдыхают вместе со своими родителями. 7 марта от занятий освобождены и студенты колледжей и техникумов. Они, как и школьники, будут отдыхать три дня подряд», — пояснили в Минобрнауки РТ. 

В ведомстве уточнили, что 5 марта — учебный день. Расписание занятий можно узнать в школах. 

#международный женский день
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