Школьники и студенты колледжей Татарстана будут отдыхать с 6 по 8 марта

Министерство образования и науки Татарстана разъяснило, как будут учиться школьники накануне праздничных дней, приуроченных к Международному женскому дню.

«6, 7 и 8 марта дети отдыхают вместе со своими родителями. 7 марта от занятий освобождены и студенты колледжей и техникумов. Они, как и школьники, будут отдыхать три дня подряд», — пояснили в Минобрнауки РТ.

В ведомстве уточнили, что 5 марта — учебный день. Расписание занятий можно узнать в школах.