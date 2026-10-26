Школьники и студенты КГЭУ встретились с сыном Героя Советского Союза Девятаева

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Казанском государственном энергетическом университете состоялась встреча школьников и первокурсников вуза с Александром Девятаевым – доктором медицинских наук, профессором, учредителем Фонда памяти М. Девятаева, сыном Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Пришедшие на встречу учащиеся посмотрели документальный фильм «Тайны забытых побед: Догнать и уничтожить», посвященный подвигу легендарного советского летчика.

Восьмого февраля 1945 года Девятаев совершил побег из немецкого плена, захватив вместе с девятью другими военнопленными бомбардировщик Heinkel He 111. Несмотря на тяжелое физическое истощение после пребывания в концлагеря, летчик сумел поднять самолет в воздух, уйти из-под обстрела и перелететь линию фронта.

Особое впечатление на студентов произвели детали случившегося с Девятаевым. До войны он весил около 90 килограммов, а за время пребывания в концлагерях его вес снизился до 38 килограммов.

После просмотра фильма учащиеся вступили в беседу с Александром Девятаевым. Представители молодежи получили возможность узнать больше о судьбе героя, обстоятельствах его подвига и сохранении исторической памяти.

Инициатором встречи выступила доцент кафедры СПП КГЭУ Юлия Железнякова. Активисты поискового отряда «Поисковая тропа» провели для почетного гостя экскурсию по Центру поискового движения и Центру истории КГЭУ.

В Республике Татарстан по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова реализуется общественный проект «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.