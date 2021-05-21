Школьники двух районов Татарстана установили искусственные нерестилища

Участниками акции «Рыбе-Быть!» («Балык-Булсын!») стали школьники из Мамадышского и Актанышского районов Татарстана, сообщает Госкомитет РТ по биоресрусам.

«Силами сотрудников Мамадышского и Елабужского рыболовных участков было расчищено более 6 тыс. га акватории от бесхозных сетей и собрано более 3 тонн мусора. Наряду с работами по расчистке велась работа по установке искусственных нерестилищ в ходе акции «Рыбе-Быть!» («Балык-Булсын!»)», – сказано в сообщении.

Школьники Мамадышского района установили более 2 тыс. гнезд на площади более 3,5 тыс. га.

Кроме того, на этой неделе сотрудники Актанышского исполкома, районного управления образования, лесничеств и учащиеся Татарско-Ямалинской школы совместно с отделом охотничьего надзора Госкомитета РТ по биоресурсам установили 6,6 км искусственных нерестилищ.