Школьники Чистопольского района РТ прошли тренинг во Дворце бракосочетаний

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

На экскурсии в отделе ЗАГС исполкома Чистопольского района Татарстана побывали школьники. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«В фойе Дворца бракосочетаний десятиклассников встретила начальник отдела Ильмира Ярмушева. Ребята осмотрели помещения старинного купеческого особняка, в котором находится ЗАГС. Также школьники узнали полезную информацию о работе учреждения и о том, как проводится регистрация рождения детей, браков и смерти», – рассказали в пресс-службе.

Дети узнали об истории Дворца бракосочетаний и демографических показателях района. В завершение визита старшеклассники стали участниками тренинга – торжественной церемонии заключения брака.