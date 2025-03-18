news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 марта 2025 16:08

Школьники Чистопольского района РТ прошли тренинг во Дворце бракосочетаний

Читайте нас в
Телеграм
Школьники Чистопольского района РТ прошли тренинг во Дворце бракосочетаний
Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

На экскурсии в отделе ЗАГС исполкома Чистопольского района Татарстана побывали школьники. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«В фойе Дворца бракосочетаний десятиклассников встретила начальник отдела Ильмира Ярмушева. Ребята осмотрели помещения старинного купеческого особняка, в котором находится ЗАГС. Также школьники узнали полезную информацию о работе учреждения и о том, как проводится регистрация рождения детей, браков и смерти», – рассказали в пресс-службе.

Дети узнали об истории Дворца бракосочетаний и демографических показателях района. В завершение визита старшеклассники стали участниками тренинга – торжественной церемонии заключения брака.

#ЗАГС РТ #тренинги #школьники
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

«Везет на себе раненого, а за собой – груз тащит»: как в Казани создавали БПА «Сверчок»

17 марта 2025
«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

«Не наши попутчики»: Минниханов отчитал Леонова и Волынец на заседании «Движения первых»

17 марта 2025