Школьники Чистопольского района РТ открыли «столовую» для диких животных

Республиканская акция по установке кормушек для диких животных стартовала этой осенью в Татарстане. К ней подключились школьники Чистопольского района, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

«Мероприятие проводится в целях сохранения, воспроизводства и создания благоприятных условий для представителей фауны. На днях в акции приняли участие школьники средней общеобразовательной школы № 4 Чистопольского района и сотрудники заказника „Чистые луга“. Ребята вместе с взрослыми установили кормушки и наполнили их овсом и кукурузой», — сказано в сообщении.

Акция по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях республики началась в октябре. Присоединиться к ней могут сотрудники различных организаций, учащиеся школ, техникумов и вузов.