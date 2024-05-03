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Школьники Челнов написали письма и изготовили сухой душ для бойцов СВО
«Спасибо» — именно это слово ученики школы № 35 в Набережных Челнах чаще всего писали в письмах, адресованных военнослужащим. Их весточки будут в посылках для бойцов. А еще ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа. Процесс достаточно легкий и занимает мало времени.
Заготовка не требует особых усилий, ткань обрабатывается специальным гелем. А затем все упаковывается в небольшой зип-пакет, воздух вытесняется. Такой сухой душ мама военнослужащего Надежда делает не впервые. Она всячески поддерживает бойцов. Ведь в зоне поведения СВО находится и ее сын.
«Он сказал: „Я бегать не буду“, и пошел, и все. Я не отговаривала его, потому что: „я служил, дед служил, дед воевал, прадед воевал“, поэтому он так решил сам. И в армию он сам пошел», — рассказала активистка.
Вместе с Надеждой сухой душ изготавливают и ученики 8-го класса. Многие из ребят впервые принимают участие в акции. Поэтому помимо стандартного набора, салфеток с гелем, полотенца и инструкций по применению, они написали письма со словами поддержки.
«В письме я написала: „Спасибо, что в такое время, сражаетесь, защищаете нашу Родину“», — говорит восьмиклассница.
«Принял участие, потому что я хотел поддержать наших солдат. Выражаю им „спасибо“, я очень рад, что они нам помогают, защищают нашу Родину», — вторит одноклассник.
С начала года волонтеры изготовили уже тысячи комплектов сухого душа. Останавливаться они не собираются. По их словам, будут и в дальнейшем помогать бойцам.
«В прошлом году мы делали окопные свечи. 804 свечи мы отправили вместе с буржуйками. А в этом году мы решили делать для ребят сухой душ. На данный момент сделано 4 тысячи сухого душа», — рассказала волонтер Светлана Хабибуллина.
На встречу с волонтерами пришел и депутат Госсовета республики Руслан Нигматулин.
«Недавно был в Луганске и привез волонтерам благодарность от ребят за ту помощь, то внимание, которое им оказывается. И сегодня хочу обсудить с ними, какие есть проблемы, чем можно еще помочь для того, чтобы их работа была еще более масштабная. Воды просили они в следующий раз привезти, стройматериалов очень много, потому что позиции меняют. И нужно новые места оборудовать», — поделился он.
Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Это только дополнительная помощь к той, которая имеется, подчеркнул Руслан Нигматулин.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Гайнутдиновой.
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