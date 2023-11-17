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Школьники Актанышского района изготовили талисманы для бойцов СВО
Ученики школ Актанышского района Татарстана пишут душевные письма солдатам, делают талисманы для них, а также вносят посильную лепту в сбор гуманитарной помощи.
«Ноябрь — месячник благотворительности в учебных заведениях нашего района. Мы провели большие школьные ярмарки благотворительности и на вырученные деньги купили лекарства для отправки в зону СВО. К данной акции благотворительности подключились все учебные заведения нашего района. Очень благодарны учащимся и их родителям за огромную поддержку. Из лекарственных препаратов для госпиталей приобрели обезболивающие, в большом количестве жгуты, бинты и йод», — рассказывает муниципальный координатор советников директоров школ района Гульнур Зарипова.
Учащиеся 5-х классов первой школы Актаныша Ислам Шаймуратов, Карим Гарифьянов и Булат Хакимов поделились, что собрали с классом и привезли в пункт сбора лекарства и вещи, в которых нуждаются военные.
«К примеру, мыло. А еще мы собрали и сдали макулатуру, а деньги дали на благотворительность для участников операции», — говорят школьники.
Ученик Казкеевской кадетской школы-интерната Салават Насибуллин сказал, что они всей школой собрали все необходимое для передовой.
А вот у ученика школы села Киров Назила Шарифьянова брат сейчас в зоне СВО. Юный патриот признался, что очень гордится им и желает скорой победы и мирного будущего.
Вся гуманитарная помощь была передана в центр благих дел «Ихлас гамәл». А оттуда многочисленные коробки заберут и расформируют волонтеры. К волонтерскому корпусу района «Без бергә» изо дня в день присоединяются все больше неравнодушных жителей.
Материал подготовлен при участии Юлая Низаева.
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