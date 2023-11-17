Школьники Актанышского района изготовили талисманы для бойцов СВО

Фото: Юлай Низаев

Ученики школ Актанышского района Татарстана пишут душевные письма солдатам, делают талисманы для них, а также вносят посильную лепту в сбор гуманитарной помощи.

«Ноябрь — месячник благотворительности в учебных заведениях нашего района. Мы провели большие школьные ярмарки благотворительности и на вырученные деньги купили лекарства для отправки в зону СВО. К данной акции благотворительности подключились все учебные заведения нашего района. Очень благодарны учащимся и их родителям за огромную поддержку. Из лекарственных препаратов для госпиталей приобрели обезболивающие, в большом количестве жгуты, бинты и йод», — рассказывает муниципальный координатор советников директоров школ района Гульнур Зарипова.

Фото: Юлай Низаев

Учащиеся 5-х классов первой школы Актаныша Ислам Шаймуратов, Карим Гарифьянов и Булат Хакимов поделились, что собрали с классом и привезли в пункт сбора лекарства и вещи, в которых нуждаются военные.

«К примеру, мыло. А еще мы собрали и сдали макулатуру, а деньги дали на благотворительность для участников операции», — говорят школьники.

Ученик Казкеевской кадетской школы-интерната Салават Насибуллин сказал, что они всей школой собрали все необходимое для передовой.

Фото: Юлай Низаев

А вот у ученика школы села Киров Назила Шарифьянова брат сейчас в зоне СВО. Юный патриот признался, что очень гордится им и желает скорой победы и мирного будущего.

Вся гуманитарная помощь была передана в центр благих дел «Ихлас гамәл». А оттуда многочисленные коробки заберут и расформируют волонтеры. К волонтерскому корпусу района «Без бергә» изо дня в день присоединяются все больше неравнодушных жителей.

Фото: Юлай Низаев