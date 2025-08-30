Школьники 5-9-х классов будут учиться по новым государственным учебникам истории

Российские школьники 5-9-х классов начнут заниматься по новым единым учебникам истории с нового 2025/2026 учебного года. Книги подготовлены под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, а их соавторами стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Об этом сообщает РИА Новости.

В российские школы уже поступило более 13 миллионов экземпляров новых учебников. С нового учебного года обязательное обучение по государственным учебникам начнется в 5-7-х классах. Полная линейка подготовлена для всех параллелей с 5-го по 9-й класс.

Учебники для 5-7-х классов уже поступили во все регионы, а школы при готовности смогут перейти на новые книги и в 8-9-х классах.

Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко отметил, что главным отличием новых изданий является их соответствие историко-культурному стандарту. Он подчеркнул, что материал изложен живым языком и построен увлекательно.

По словам эксперта, в учебники включены разделы о наиболее актуальных событиях современности, среди которых специальная военная операция, вхождение новых субъектов в состав РФ, международные отношения и расширение НАТО.

Методический аппарат издания содержит разные виды заданий, которые помогут эффективно готовиться к аттестациям. Костенко добавил, что твердый переплет обеспечит учебникам более долгий срок использования.