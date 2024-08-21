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Общество 21 августа 2024 16:33

Школьникам запретили приводить в ОГЭ примеры из манги и компьютерных игр

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С 2025 года девятиклассники, сдающие ОГЭ по русскому языку, не смогут привести примеры из графических романов, компьютерных игр. Изменения касаются сочинения, сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений.

«При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: „Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра“», — отмечается в перечне изменений в основном государственном экзамене-2025.

Кроме того, примеры в задании №13.3 школьники смогут приводить только из прочитанных текстов.

#егэ
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