Школьникам Татарстана расскажут о кибербезопасности при использовании нейросетей

В ходе очередного «Урока цифры» школьники Татарстана научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Проект «Урок цифры» реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Изначально инициатива была направлена на поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Сейчас ему наследует новый нацпроект под названием «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» будет проходить в российских школах с 13 января по 2 февраля. Урок включает интерактивные задания-тренажеры. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сами тренажеры появятся на сайте урокцифры.рф.

Согласно сюжету урока, герои будут оказываться в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания для учащихся младших, средних и старших классов отличаются друг от друга. Школьники классов с 1-го по 4-й научатся создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики классов с 5-го по 9-й узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.

Кроме того, уже завтра, 10 января, в 10 часов по московскому времени на сайте урокцифры.рф состоится тематический вебинар для педагогов.

«Кибербезопасность и искусственный интеллект — это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект „Урок цифры“ помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — уверен генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Из года в год мы выбираем для „Урока цифры“ наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме „Кибербезопасность и искусственный интеллект“. К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы», — пояснил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

«Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее», — подчеркнул он.

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия направят в общей сложности 44,2 млрд рублей.