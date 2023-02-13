Школьникам Татарстана предлагают принять участие в Молодежной олимпиаде стандартов

Сборная команда Российской Федерации во второй раз примет участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов среди школьников, проводимой на ежегодной основе при поддержке Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

Мероприятие нацелено на выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также на повышение осведомленности общества о важности стандартизации для безопасности, качества жизни и устойчивого развития.

Олимпиада позволит не только проверить теоретические знания учащихся в области стандартизации, но и создаст для них возможность исследовать связанный с этой сферой уникальный мир. Школьники также будут оцениваться на умение работать в команде и знание английского языка.

Международная олимпиада школьников по стандартизации впервые состоялась 17 лет назад по инициативе национального органа по стандартизации Южной Кореи — Корейского агентства по технологиям и стандартам (KATS). В прошлом, 2022 году в олимпиаде впервые приняла участие российская команда. По итогам отборочного тура и федерального этапа олимпиады, который прошел в Уфе, шесть учащихся вошли в сборную команду РФ и представили страну на XVII Международной олимпиаде стандартов.

В этом году отборочный тур в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер» продлится до 1 марта. Финальный этап российского отбора будет организован 26 апреля.

Принять участие в олимпиаде может любой желающий школьник в возрасте от 13 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?» и направить на электронный адрес: olymp@rst.gov.ru.

По итогам финального этапа олимпиады будут отобраны участники команды, которая представит Российскую Федерацию на XVIII Международной молодежной олимпиаде стандартов.

Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте олимпиады —https://gost.olymp.bashtest.ru/, отмечает пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан».