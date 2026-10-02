Школьникам Татарстана покажут производство на предприятиях республики

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Всероссийская профориентационная неделя в рамках проекта «Больше, чем работа» проходит в Татарстане с 1 по 10 октября. Школьники из Казани и районов республики смогут увидеть, как работают предприятия, познакомиться с производственными процессами и узнать о востребованных профессиях. Часть экскурсий организуют в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее».

К проекту присоединятся предприятия промышленности, энергетики, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и пищевой отрасли. Экскурсии также проведут медицинские учреждения, организации сферы услуг и другие потенциальные работодатели.

В Казани школьников примут Казанский вертолетный завод, авиационный завод имени С. П. Горбунова, Казанский оптико-механический завод, «Элекон», «Нэфис Косметикс», «Казаньоргсинтез», Казанский медико-инструментальный завод, предприятия пищевой промышленности и другие организации. Познакомиться с работой Казанского вертолетного завода смогут 680 учащихся городских школ, а предприятия «Элекон» – 244 школьника.

Профориентационная неделя пройдет и в муниципальных районах Татарстана. В Альметьевске учащиеся посетят объекты «Татнефти», в Нижнекамске – «Нижнекамскнефтехим» и предприятия энергетической отрасли.

В Бугульме экскурсии организуют на предприятиях электрических сетей, швейной промышленности и машиностроения, а также в локомотивном депо и аэропорту. В Кукморском районе школьники познакомятся с производством на заводе металлопосуды Kukmara, валяльно-войлочном комбинате и других предприятиях. Экскурсии также запланированы в Заинском, Тетюшском, Чистопольском, Сабинском, Нурлатском и других районах республики.

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Татарстана Наталья Королева отметила, что такие экскурсии помогают школьникам дополнить знания о профессиях знакомством с реальным производством, увидеть условия работы специалистов и узнать о возможностях профессионального развития в родном регионе.

По ее словам, особенность проекта заключается в прямом общении учащихся с потенциальными работодателями. Вместо общего рассказа о специальностях школьники смогут увидеть реальные рабочие места, познакомиться с деятельностью организаций разных отраслей и узнать, какие специалисты востребованы на предприятиях Татарстана.