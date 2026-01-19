Школьникам РТ расскажут, как безопасно бронировать жилье и помогать через благотворителей

Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Инициативу реализуют компания «Авито» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ.

В новом сезоне анимационные герои Ряпушка Варя и Налим Максим помогают учащимся освоить два важных навыка. В первом эпизоде Варя вместе со старшей сестрой учится безопасно помогать благотворительным фондам в интернете, распознавая мошеннические призывы и проверяя надежность организаций. А во втором – новые персонажи Таймень Егор и его бабушка (при поддержке Максима и Полины) осваивают принципы безопасного бронирования жилья для путешествий, отмечает пресс-служба Минцифры РТ.

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире», – отметила директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

«Наша главная задача – дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать кибермошенников», – добавила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Все материалы размещены на сайте цифровой ликбез.рф и верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».