Школьникам расскажут о кибербезопасности в космосе на «Уроке цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» «Лаборатория Касперского» проведет для школьников занятие, посвященное кибербезопасности в космосе. Урок пройдет с 19 января по 8 февраля при поддержке АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения и Минцифры России.

Интерактивное занятие будет доступно на сайте. Учащиеся с 1 по 11 класс узнают, как устроены космические системы связи и каким образом обеспечивается их защита, с какими угрозами сталкивается передача данных между Землей и орбитальными объектами, а также какие технологии – от шифрования до резервных каналов – используются для сохранности информации.

Для каждой возрастной группы подготовлен отдельный сценарий. Младшие школьники пройдут игровой формат с космической миссией, ученики средней школы познакомятся с базовыми принципами анализа угроз и защиты данных, а старшеклассники изучат более сложные методы противодействия кибератакам на спутники и построения защищенных каналов связи.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко отметил, что космические достижения занимают важное место в истории страны, и подчеркнул, что сегодня в освоении космоса все большую роль играет кибербезопасность.

По его словам, на примере этой темы школьникам покажут, почему цифровая безопасность касается каждого и насколько важно уметь заранее выявлять угрозы и понимать способы защиты от них.

Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина указала, что космические технологии являются критически важной частью цифровой инфраструктуры.

Она пояснила, что новый «Урок цифры» поможет школьникам разобраться в устройстве космических систем связи и принципах защиты информации, а также сформировать понимание того, что цифровая безопасность является основой устойчивого развития технологий, в том числе в космической сфере.

Принять участие в уроке можно как в школе вместе с учителем, так и самостоятельно дома. Занятие включает интерактивные задания-тренажеры. Видеолекция, методические материалы для проведения урока и сам тренажер будут размещены на сайте.

Материалы предназначены для помощи педагогам в организации занятия, а также для родителей, которые хотят познакомить детей с основами цифровой безопасности.