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ЛНР и Татарстан 16 октября 2024 08:31

Школьникам Лисичанска и Рубежного подарили спортивные наборы для бадминтона

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Школьникам Лисичанска и Рубежного подарили спортивные наборы для бадминтона
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Луганскую Народную Республику посетили представители Федерации бадминтона Республики Татарстан. В ходе визита школам Лисичанска и Рубежного были переданы 20 комплектов для игры в бадминтон рассчитанных на 360 молодых спортсменов. Каждый набор включает в себя 18 профессиональных ракеток, воланы и сетки.

«Как показывает опыт Татарстана, дети очень любят бадминтон, и мы решили приобщить юных жителей Лисичанска и Рубежного к данному спорту. Бадминтон – малозатратный вид спорта, которым можно заниматься везде, но при этом он несёт в себе много полезного: улучшает зрение, реакцию, и совершенствует физическую форму», — рассказал председатель Федерации бадминтона РТ Юрий Чаплыгин.

Гуманитарная миссия, приуроченная к 25-летнему юбилею Федерации бадминтона России, осуществлена при поддержке Председателя Совета Национальной федерации бадминтона Андрея Антропова.

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