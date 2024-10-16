Школьникам Лисичанска и Рубежного подарили спортивные наборы для бадминтона

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Луганскую Народную Республику посетили представители Федерации бадминтона Республики Татарстан. В ходе визита школам Лисичанска и Рубежного были переданы 20 комплектов для игры в бадминтон рассчитанных на 360 молодых спортсменов. Каждый набор включает в себя 18 профессиональных ракеток, воланы и сетки.



«Как показывает опыт Татарстана, дети очень любят бадминтон, и мы решили приобщить юных жителей Лисичанска и Рубежного к данному спорту. Бадминтон – малозатратный вид спорта, которым можно заниматься везде, но при этом он несёт в себе много полезного: улучшает зрение, реакцию, и совершенствует физическую форму», — рассказал председатель Федерации бадминтона РТ Юрий Чаплыгин.



Гуманитарная миссия, приуроченная к 25-летнему юбилею Федерации бадминтона России, осуществлена при поддержке Председателя Совета Национальной федерации бадминтона Андрея Антропова.