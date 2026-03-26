Школьникам Казани рассказали, как безопасно общаться в мессенджерах

Учащимся казанской гимназии №155 в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» рассказали о безопасном общении в мессенджерах. На занятии восьмиклассники узнали об инструментах, которые помогут защититься от подозрительных сообщений и нежелательного контента, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Сегодня дети начинают пользоваться социальными сетями с самого раннего возраста, поэтому важно научить их, как безопасно общаться в мессенджерах. Такие уроки не только повышают информационную грамотность, но и дают ребятам возможность чувствовать себя уверенно в онлайн-пространстве», – отметил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Сам урок провела руководитель направления по работе с регионами «Сферум» Эльвира Сафина. Спикер объяснила, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации. Она также рассказала о функциях «Безопасного режима» и настройках сервиса «Семейная защита». Последний призван оградить детей и пенсионеров от мошенников и спама.

«С казанскими школьниками всегда интересно работать – они активно включаются в диалог, задают много вопросов и делятся своими примерами», – заметила после урока Эльвира Сафина.

Кроме того, создан квест в мини-приложении «Путь в сети» в «Сферум». Он должен помочь учащимся развить навыки информационной безопасности. Там можно выбрать героя и проходить задания, основанные на реальных ситуациях. Игровая механика поможет узнать, к каким последствиям приводит любой поступок в сети.

«Цифровой ликбез» – это всероссийский проект, который помогает взрослым и детям повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности. Он состоит из серии мультипликационных роликов и методических материалов для учителей. Информация размещена на сайте проекта и доступна всем желающим. Уроки по данной программе проводятся в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Экономика данных».