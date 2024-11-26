Школьникам из Татарстана расскажут о современных городских сервисах и технологиях

Школьники всех возрастов могут принять участие в очередном «Уроке цифры». На этот раз его тема будет звучать как «Код города: технологии в движении», сообщает Минцифры России.

Занятие направлено на развитие ключевых компетенций цифровой экономики среди школьников, их раннюю профориентацию в IT. В частности, детям расскажут, как технологии и алгоритмы позволяют обеспечить работу современных сервисов такси.

«Урок цифры позволяет детям знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. В этот раз школьники смогут узнать, как развиваются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в транспортной отрасли, как происходит их применение на практике на примере сервиса такси», — сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для удобства прохождения материалы урока разделены по возрастным группам: для младших, средних и старших классов. Подготовлена информация и для педагогов. Благодаря ей учителя смогут подготовиться к уроку и максимально доступно рассказать ученикам о современных городских сервисах, технологиях, алгоритмах и математических моделях.

В 10 утра 28 ноября для педагогов состоится вебинар — присоединиться к нему можно по ссылке.

По данным ведомства, школьники могут пройти «Урок цифры» как в школе, так и дома.

«Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».