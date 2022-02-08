В Татарстане запустят марафон о получении Казанью статуса молодежной столицы ОИС

В Татарстане по школам и вузам в феврале будет запущен марафон «Молодежная столица Организации исламского сотрудничества». Об этом сообщила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Будут проводиться презентации. Молодых ребят станут объединять в команды, которые присоединятся к организаторам мероприятий на Молодежном форуме исламского сотрудничества, который пройдет в Казани.

«Мы запустим марафон, для того чтобы познакомить как можно большее количество людей с мероприятиями и возможностями, которые открывает Казань как молодежная столица стран ОИС в 2022 году», — отметила спикер.

Садыкова подчеркнула, что татарстанская молодежь проявляет большой интерес к взаимодействию со странами исламского мира.

Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС на 2022 год. По этому поводу в городе запланирован ряд крупных мероприятий, с расписанием которых можно ознакомиться на официальном сайте.