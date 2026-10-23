Школьникам Бугульмы рассказали о поступлении в военные вузы и профессии летчика
Перед школьниками выступили курсант четвертого курса Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Денис Глотов и представитель военного комиссариата Залина Яруллина.
Денис Глотов – выпускник бугульминской школы №5. Он поделился собственным опытом обучения в военном училище и рассказал, как устроена жизнь курсанта: сколько времени занимают полеты и теоретические занятия, какие требования предъявляются к физической подготовке, насколько строгая дисциплина и как часто удается видеться с родными.
Школьники также узнали об условиях обучения и стипендии.
Залина Яруллина разъяснила порядок поступления в военные учебные заведения. Военный комиссариат проводит предварительный отбор кандидатов, помогает подготовить личные дела и объясняет, как пройти военно-врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор.
«Конкурс в летное училище всегда высокий, поэтому готовиться нужно заранее: подтягивать физику и математику, заниматься спортом», – отметила Залина Равильевна.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.