Школьникам Бугульмы рассказали о поступлении в военные вузы и профессии летчика

С 19 по 22 октября в школах №16, №3, №4 и №5 Бугульмы прошли профориентационные встречи для старшеклассников. Учащимся рассказали о поступлении в военные вузы Министерства обороны России и особенностях службы офицеров.

Перед школьниками выступили курсант четвертого курса Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Денис Глотов и представитель военного комиссариата Залина Яруллина.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Денис Глотов – выпускник бугульминской школы №5. Он поделился собственным опытом обучения в военном училище и рассказал, как устроена жизнь курсанта: сколько времени занимают полеты и теоретические занятия, какие требования предъявляются к физической подготовке, насколько строгая дисциплина и как часто удается видеться с родными.

Школьники также узнали об условиях обучения и стипендии.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Залина Яруллина разъяснила порядок поступления в военные учебные заведения. Военный комиссариат проводит предварительный отбор кандидатов, помогает подготовить личные дела и объясняет, как пройти военно-врачебную комиссию и профессиональный психологический отбор.

«Конкурс в летное училище всегда высокий, поэтому готовиться нужно заранее: подтягивать физику и математику, заниматься спортом», – отметила Залина Равильевна.

Фото предоставлено Светланой Андреевой