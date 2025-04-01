Школьник обратился к главе Верхнего Услона с просьбой поддержать его идею

В Верхнеуслонском районе Татарстана может появиться собственный футбольный клуб. Автором соответствующей идеи стал восьмиклассник местной школы Кирилл Кит, который обратился с предложением к главе района Евгению Варакину через социальную сеть «ВКонтакте». Чиновник оперативно отреагировал на инициативу юного спортсмена, пригласив его на личную встречу.

Евгений Варакин, который также занимает пост председателя Федерации футбола Казани и сам является активным игроком в столичной лиге ветеранов, выразил готовность поддержать подростка. В ходе встречи глава района заверил, что приложит все усилия для создания футбольной секции и строительства манежа в Верхнем Услоне.

«Радует, что такое предложение исходит от нашей молодежи. Я обязательно поддержу твою идею, но с одним важным условием: футбол не должен негативно сказываться на учебе – как твоей, так и твоих товарищей по команде. Успех должен быть и на поле, и в классе», – отметил Евгений Варакин в разговоре с Кириллом.

На данный момент футбол в Верхнеуслонском районе развит преимущественно на любительском уровне. Дети занимаются этим видом спорта бесплатно в рамках дополнительного образования, а также в платной секции, которая доступна не всем. Однако благодаря инициативе Евгения Варакина ситуация должна измениться в ближайшее время.

«Как профессиональный футболист я не могу оставаться в стороне от инициативы нашего юного и перспективного поколения. Мы сделаем все возможное, чтобы футбол в нашем районе стал доступным для каждого желающего: и для мальчишек, и для девчонок», – подчеркнул Варакин.

В завершение встречи глава муниципалитета пожелал Кириллу и его друзьям успехов, а также поставил перед ними первую задачу – подготовиться к товарищескому матчу со сверстниками из казанского клуба «Стрела».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.