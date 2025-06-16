Школьник на велосипеде попал под колеса легковушки в Казани

Возле дома №30 на улице Минская в Казани женщина-водитель Volkswagen Passat сбила девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу, не слезая с велосипеда. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Отмечается, что после столкновения ребенок самостоятельно добрался до дома на велосипеде, где его родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

При этом 54-летняя женщина, управлявшая автомобилем, оставалась на месте аварии даже после того, как мальчик покинул место происшествия.