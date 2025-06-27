Школьник из Казани завоевал золото на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Одиннадцатиклассник Международной школы Казани Ильдар Хужиахметов в составе сборной России завоевал золотую медаль на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников. Всего команда из России получила восемь медалей, заняв второе место по количеству «золота», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В финале олимпиады, которая прошла в Сингапуре, сборная России встретилась с 128 школьниками из 25 стран, включая Австралию, Канаду, Данию, Гонконг, Израиль, Италию, Японию, Лаос, Макао, Малайзию, Мексику, Сингапур, Шри-Ланку, Швецию и другие», – отметили в министерстве.

Финал Международной олимпиады состоял из двух туров. В первом туре школьники решали задачи повышенной сложности по криптографии, бинарным уязвимостям, веб-уязвимостям и реверс-инжинирингу. Во втором туре они решали дополнительные задачи на пентест, стеганографию и форензику.

Следующая олимпиада ICO пройдет в 2026 году в австралийском Сиднее.

Ильдар Хужиахметов — абсолютный победитель Всероссийской олимпиады школьников по информационной безопасности 2024, победитель Всероссийской олимпиады школьников по информационной безопасности 2025, InnopolisOpen и НТО по информационной безопасности 2024.