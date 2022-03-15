Школьник из Казани стал призером Национальной технологической олимпиады

Казанский школьник Артур Лукьянов стал призером Национальной технологической олимпиады по профилю «Информационная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Соревнования впервые проходили на базе национального киберполигона. Для участия в них подано более 94 тыс. заявок из 85 регионов России и зарубежных стран. Самым популярным профилем оказалась «Информационная безопасность». На него было подано 7317 заявок, в том числе 81 из Татарстана.

Для участия в финале школьникам нужно было пройти два этапа отборочных испытаний. При подсчете результатов основополагающим был творческий и нестандартный подход к решению задач, также использовалась система скоринга, созданная разработчиком заданий олимпиады.

В финальном туре школьники впервые в истории соревнований приняли участие в киберучениях на национальном киберполигоне. Им довелось примерить на себя роль настоящих сотрудников службы кибербезопасности.

Напомним, что Национальная технологическая олимпиада существует с 2015 года. Участвуя в НТО, школьники и студенты со всей России обучаются у лучших, а также решают задачи, поставленные госкомпаниями и лидерами технологических отраслей.