Школьник из Казани стал призером международной олимпиады по информатике

Фото: Минцифры РФ

Ученик казанского лицея-интерната №2 Гимран Абдуллин завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по информатике IOI 2025. Финал прошел в Боливии, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Отмечается, что Россию на соревнованиях представляли четыре школьника: Абдуллин, Петр Лосев, Владислав Жиганов и Дарья Грекова. Последние трое учеников были из Москвы. Причем парни из столицы РФ завоевали золотые медали, а девушка – «серебро».

Наставниками участников олимпиады стали преподаватель информатики казанского лицея-интерната № 2 Ильшат Сафиуллин, директор высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев, декан ИТМО Андрей Станкевич, магистры ФКН НИУ ВШЭ и ФПМИ МФТИ Иван Сафонов и Антон Белый, завкафедрой информатики в СУНЦ МГУ Елена Андреева.

Напомним, Абдуллин в 2022-м стал призером всероссийской олимпиады по информатике, а в последующие годы занимал там 2-е место. При этом он позднее занял 1-е место на всероссийской командной олимпиаде школьников по информатике. Также Абдуллин получил золотую медаль на IOI в 2023 и 2024 годах. В этом году он окончил 11-й класс и получил звание «Ученик года Республики Татарстан — 2025».

Позже победителей и призеров поздравила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«От всей души поздравляем победителей! Так держать, дорогие ребята! В этой связи нельзя не отметить, что важную роль в таких блестящих результатах играет профессионализм учителей и поддержка со стороны родителей. И, конечно же, немаловажное значение имеет внимание со стороны нашего Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, который всегда лично курирует все вопросы, связанные с образованием и качеством детства в республике», – написала она в своем телеграм-канале.