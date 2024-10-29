Школьник из Казани стал одним из лауреатов премии «ТЭФИ-KIDS»

Ислам Хабибуллин

Фото: t.me/shaiantv

Школьник из столицы Татарстана Ислам Хабибуллин, который ведет передачу на детском татарском телеканале «Шаян ТВ», стал одним из победителей телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS». Учащийся гимназии №122 Московского района города признан лучшим ведущим программы для детей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего на премию в разных номинациях поступило 215 заявок из разных регионов России, 201 из которых допустили к участию. С юным представителем Татарстана конкурировали работники федеральных телеканалов.

В жюри премии входили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Киселева, ведущие Александр Олешко, Юлия Барановская, Оксана Федорова и Вадим Такменев, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет, певец Дмитрий Маликов и другие.

Церемония награждения прошла в театре Et cetera, а имена победителей назвала телеведущая Марина Кравец.

Ислам не только ведет передачу, но и активно участвует в проектах Управления образования Казани, снимаясь в его видеороликах.

Российская национальная телевизионная премия в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» существует с 2019 года. Она нацелена на поощрение наиболее значимых инициатив профессионалов, работающих с детским контентом.