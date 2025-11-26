Школьник из Казани создал прибор для лечения косоглазия – готовится серийное производство

Фото: kzn.ru

Одиннадцатиклассник «ИТ-лицея КФУ» Глеб Смородинов разработал уникальный тренажер, который автоматизирует процесс тренировки бинокулярного зрения у пациентов с косоглазием. Об этом сообщает мэрия Казани.

Идея родилась из личной истории: сестра Глеба с рождения борется с этим диагнозом. Традиционная методика требовала упражнений в полной темноте и постоянного участия ассистента. Чтобы облегчить лечение, школьник придумал аппарат, позволяющий проводить тренировки самостоятельно и в любых условиях.

Устройство напоминает VR-очки с подставкой для подбородка и встроенной камерой. Оно выполняет «засветы» в каждый глаз, создает световые следы и стимулирует их светодиодами. Родители или врачи могут наблюдать процесс удаленно.

Первые прототипы Глеб делал из картона и дерева, затем напечатал пластиковую версию на 3D-принтере. Предсерийный образец уже получил положительные отзывы офтальмологов из Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. В ближайших планах – прохождение медицинской сертификации и запуск массового производства.

Юный изобретатель стал призером ВСОШ по робототехнике, международной выставки IEYI2024 и премии ВОИР. Производство аппарата планируется наладить в Казани, приобрести его можно будет на сайте и маркетплейсах.

По данным врачей, ежегодно в ДРКБ Казани с диагнозом «косоглазие» обращаются около 200 детей. Новый тренажер способен значительно облегчить их лечение.