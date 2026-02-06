news_header_top
Происшествия 6 февраля 2026 16:51

Школьник из Казани ради бонусов в онлайн-игре отдал мошенникам 80 тыс рублей

Ради бонусов в онлайн-игре школьник из Казани отдал мошенникам 80 тысяч рублей, взятых у матери.

Как сообщили в полиции Казани, подросток увлекался онлайн-игрой, в которую играл с телефона матери. В какой-то момент с ним связались злоумышленники и пообещали внутриигровые бонусы за выполнение задания - зайти в приложение банка и перевести деньги на их счет, что мальчик и сделал.

Возбуждено уголовное дело. Полиция Казани советует обсудить с детьми правила безопасного поведения в сети, ограничить покупки через мобильные приложения, а также периодически проверять историю переводов в банковском приложении.

В случае мошенничества необходимо позвонить по телефону 102 или 112.

#полиция #мошенники в интернете #компьютерные игры
