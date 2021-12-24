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Спорт
24 декабря 2021  13:04
Артур Халилуллов

Школьник из Казани побил мировой рекорд по многоборью

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Казанский школьник Ранэль Шафиков побил мировой рекорд по многоборью на Всероссийских соревнованиях по многоборью в Кемерово.

Юный спортсмен, представляющий СШОР «Атлетика», набрал 5910 очков, побив рекорды России и мира среди юношей до 18 лет.

Шафиков пробежал 60 метров за 6,79 секунд, прыгнул в длину на 7,1 метров толкнул ядро на 14,53 метра, преодолел 60 метров с барьерами за 7,75 секунд, прыгнул с шестом в высоту на 5 метров и пробежал километр за 2 минуты и 59 секунд.

#многоборье #мировой рекорд
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