Общество 15 апреля 2026 13:52

Школьник из Арска завоевал серебро на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Ученик 8 «В» класса Арской средней общеобразовательной школы №6 Ранель Гаптелбаров стал серебряным призером итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» среди юниоров, сообщили в официальном аккаунте Арского муниципального района ВКонтакте. Соревнования прошли в Оренбурге.

Ранель представил Республику Татарстан, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионального мастерства, говорится в сообщении. Его наставником и экспертом выступила преподаватель Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая Л.М. Маликова.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

#арский район рт #чемпионат профессионального мастерства
