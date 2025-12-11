Школьницы из РТ поехали в МДЦ «Артек» на смену Знание.Лектор

С 6 по 27 декабря в Международном детском центре «Артек» проходит особая смена, куда приглашены победители Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Они пройдут просветительскую программу от Российского общества «Знание». От Республики Татарстан в МДЦ «Артек» отправились две школьницы – Софья Бармотина и Юлия Гордеева.

Софья учится в Средней школе №144 города Казань и активно проявляет себя в учебе, творчестве и общественной деятельности. Помимо побед во множестве конкурсов, она участвует в школьных спектаклях, субботниках, собирает макулатуру и вещи для благотворительных ярмарок. На конкурсе Знание.Лектор она выступила в тематическом направлении «Культура и искусство».

Юлия – ученица Казанской средней школы №127, победитель всероссийских и международных конкурсов. При этом, она занимается волонтерством, помогая в организации праздников и концертов. На конкурсе Знание.Лектор она выступила в тематическом направлении «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность».

«Уже второй сезон подряд проект Знание.Лектор открывает двери в «Артек» детям со всей России. В прошлом году юные лекторы придумывали совместные просветительские инициативы, которые реализовывали уже в родных городах. Желаю участникам новой смены тоже найти единомышленников», – рассказывает заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Конкурс Знание.Лектор собрал более 4 тысяч заявок от школьников и студентов со всей России. В ходе состязания, участники прошли онлайн-обучение, выступили перед аудиторией в родных регионах, а затем защитили авторские лекции перед Советом экспертов.