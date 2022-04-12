Школьницы из Казани завоевали золотые медали на Европейской математической олимпиаде

Школьницы из Казани завоевали золотые медали, набрав 160 баллов из 168 возможных, на Европейской математической олимпиаде для девочек. Состязание прошло с 6 по 12 апреля в Венгрии в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Россию представили школьницы из Казани Ралина Юсупова и Галия Шарафетдинова, ученицы лицея №131, а также еще две девушки из Санкт-Петербурга. Сейчас им предстоит участие в финале заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и в отборе на Международной олимпиаде школьников, которая будет проходить в Норвегии», – отметили в министерстве.

Ралина Юсупова – неоднократная чемпионка математических олимпиад международного уровня. В прошлом году она стала абсолютной победительницей Европейской математической олимпиады для девочек, набрав максимальное количество баллов. Галия Шарафетдинова в прошлом году стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по математике.

European Girls Mathematical Olympiad (Европейская математическая олимпиада для девочек) проводится с 2012 года в одной из стран Европы. Россия принимает участие в этом состязании с 2016 года. Чтобы попасть в сборную, девушки проходят многоступенчатый отбор. В отборе принимают участие только призеры Всероссийской олимпиады школьников.