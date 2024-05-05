Школьница рассказала о прадеде: Я бы всё отдал, лишь бы наши дети никогда не знали войны

Ученица 7-го класса Старо-Тахталинской школы Алькеевского района Татарстана Полина Падюшова принимает участие в онлайн-акции «Мой Герой — моя семья». Она с гордостью рассказала про героический путь своего прадеда Алексея Падюшова.

Алексей Васильевич Падюшов в селе Старая Тахтала (ныне — Алькеевский район РТ) в 1924 году. Его военная юность началась 20 августа 1942 году и «прошла фронтовыми дорогами» до 20 октября 1945 года.

Падюшов был призван на службу в ряды Красной армии. Сначала был направлен в 133-й запасной полк, а после учёбы попал на Сталинградский фронт. Воевал в составе одного из полков легендарной 62-й армии автоматчиком.

«Из рассказа прадеда (переданного другими родственниками — прим. Т-и) я узнала, что 23 января 1943 года было сражение за совхоз „Красный Октябрь“, где немцы крепко держали оборону. На вторые сутки совхоз был взят, от него ничего не осталось, кроме сгоревших домов», — заметила Полина.

В этом бою Алексей Падюшов был ранен в правую ногу. После госпиталя был зачислен в 172-ю отдельную роту, которая обслуживала армейскую базу. С мая 1944 года служил в составе 2-го Украинского фронта связным одного из тыловых штабов, где и оставался до конца войны.

«Несмотря на все трудности, мой прадедушка вернулся к своей семье. Он до самого конца не терял веру и надежду на то, что вернется домой к своей семье. Именно вера, надежда и любовь помогли ему пройти этот трудный боевой путь», — убеждена семиклассница.

Алексей Падюшов был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями к двадцати- и тридцатилетию Победы, а также наградами за трудовые достижения.

По словам дедушки девочки Анатолия, сына ветерана, прадедушке трудно было вспоминать и рассказывать о войне. А когда он смотрел документальные и художественные фильмы о ней, то всегда плакал. Говорил: «Сын, я бы всё отдал, только бы наши дети никогда не знали войны и не испытали тех лишений, что выпали на нашу долю».

«К сожалению, я не увидела своего прадедушку. Но я каждый год с гордостью несу портрет своего прадедушки в шествии „Бессмертный полк“, участвую в митинге 9 мая, участвую в акциях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я люблю историю моей страны. На торжественных мероприятиях в нашей школе всегда звучит Гимн России, и меня до дрожи пробирает при первых же аккордах», — написала девочка.

Она часто задает себе вопрос, смогла бы она быть такой бесстрашной и сильной, верить в себя, в людей, в свою страну, отдать, не задумываясь, свою жизнь за светлое будущее своих и других детей. И отвечает: «Да! Я считаю себя патриотом, я готова пожертвовать многим ради благополучия своей страны. Я помню и свято чту традиции своей семьи, школы, своего села, государства. Я уважаю и помню историю моей страны. Я горжусь победами своих одноклассников, учителей, людей которые сделали и делают сегодня значительный вклад в историю нашей страны. Я верю в светлое будущее моей Родины. Я каждый день делаю хоть одно маленькое доброе дело на благо любимой Родины».

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.