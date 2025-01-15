news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 15 января 2025 09:33

Школьница попала в больницу после наезда легковушки в центре Казани

Скопировать ссылку

На пересечении улиц Большая Красная – Жуковского в Казани Kia совершил наезд на 13-летнюю школьницу. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель иномарки на повороте не уступил дорогу. В результате девочка-пешеход получила ушиб левого бедра. Пострадавшую увезли в РКБ.

#сбили школьника в казани #ДТП #дтп в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100