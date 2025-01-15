Школьница попала в больницу после наезда легковушки в центре Казани

На пересечении улиц Большая Красная – Жуковского в Казани Kia совершил наезд на 13-летнюю школьницу. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель иномарки на повороте не уступил дорогу. В результате девочка-пешеход получила ушиб левого бедра. Пострадавшую увезли в РКБ.