14-летнюю школьницу задержали по подозрению в серии краж из коттеджей в казанском поселке Алтан. Об этом сообщает МВД по РТ.

Девочку задержали на парковке одного из торговых центров. Она рассказала полицейским, что с 9 ноября ей стали звонить неизвестные. Сперва с подростком связалась женщина, представившаяся сотрудницей администрации школы. Собеседница попросила девочку сообщить ей код из СМС – якобы для доступа к электронному дневнику. Ничего не заподозрив, школьница исполнила ее просьбу.

Второй звонок девочке поступил якобы из федерального банка. Собеседник заявил, что ее аккаунт на Госуслугах взломан и данными о ее родителях могут воспользоваться мошенники. После этого поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником ФСБ. Он начал спрашивать собеседницу, есть ли в доме «незадекларированные» средства, и убедил ее провести обыск по видеосвязи. Поняв, что денег дома нет, аферист начал угрожать девочке уголовной ответственностью за то, что та ранее сообщила код из СМС и тем самым якобы сама стала мошенницей.

Лжесотрудник ФСБ предложил школьнице спасти ситуацию и предупредил, что с ней свяжется куратор. Последний позвонил девочке 16 ноября, убедив ее совершить кражи из коттеджей, якобы принадлежащих мошенникам.

По заданию куратора девочка проникла в три коттеджа. Из первого, принадлежащего директору одной из фирм, она, разбив окно, умыкнула норковую шубу, кольцо с драгоценными камнями, дорогую одежду и планшет на общую сумму почти 700 тысяч рублей. Из второго коттеджа подросток стащила 600 тысяч рублей и драгоценный гарнитур стоимостью 630 тысяч рублей, принадлежащие хозяйке дома – бухгалтеру организации. Из третьего дома, где проживает пенсионерка, школьница стащила драгоценности и два ноутбука на общую сумму 790 тысяч рублей.

Похищенные деньги девочка завернула в несколько пакетов и передала неизвестной девушке, назвавшей кодовое слово. Затем она приобрела весы для определения веса драгоценностей, упаковала их и пришла на парковку одного из торговых центров Казани, где должна была оставить пакет в условленном месте. Там ее и задержали оперативники, говорится в сообщении МВД.