Школьница-пассажирка получила ушибы после столкновения трех автомобилей в Казани

Сегодня в районе 11 часов напротив дома №10 по улице Ленская столкнулись три автомобиля. В результате пострадал ребенок-пассажир. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 73-летняя женщина, управлявшая Mitsubishi Colt, не соблюдая дистанцию, столкнулась с Renault Logan. От удара Renault Logan врезался в Audi Q5, который находился перед ним на светофоре.

Автоледи утверждает, что авария произошла из-за поломки тормозов. На заднем сидении Mitsubishi была пристегнута восьмилетняя пассажирка.

«В результате ДТП девочка получила ушиб грудной клетки, госпитализирована в медицинское учреждение», – сообщила агентству начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции Алия Валиева.