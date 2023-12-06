Школьница из Татарстана рассказала Путину об опыте участия в «Движении первых»

Фото: «Движение первых»

Школьница Зухра Зуфарова из Высокогорского района Татарстана приняла участие во втором очном заседании наблюдательного совета Российского движения детей и молодежи под председательством Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Движения первых».

Участники заседания набсовета рассказали главе государства о результатах деятельности движения за год, а также поделились своими планами и мечтами.

«Движение делает важный вклад в укрепление тех ценностей, которые объединяют наше общество. Рассчитываю, что мы сегодня поговорим и о перспективах развития движения. При этом неизменным должен оставаться его ключевой принцип. Именно дети, подростки, молодые люди — соавторы всех решений. Движение должно строиться вокруг того, что им близко и интересно. Задача взрослых обеспечить необходимую поддержку», — отметил в своей приветственной речи Путин.

Фото: «Движение первых»

Зухра Зуфарова в ходе выступления заметила, что уникальность организации заключается в возможности быть соавтором важных решений, так как активистов привлекают к решению вопросов, значимых для жизни регионов и страны. Она рассказала Президенту, как вместе с администрацией своего района смогла организовать постройку здания, где сейчас находится местное отделение «Движения первых».

«В движении я научилась решать задачи, договариваясь со взрослыми и уважаемыми людьми. Я являюсь председателем местного отделения „Движения первых“ Высокогорского района. К сожалению, до недавних пор у нас в районе у движения не было своего здания, но мы с командой провели встречу с главой нашего района (Равилем Хисамутдиновым — прим. Т-и), и он дал согласие на постройку здания, где мы с активистами сейчас сами разрабатываем дизайн пространства», — пояснила она.

Ключевым вопросом заседания набсовета стала программа воспитательной работы «Движения первых», которая описывает механизмы воспитательной работы внутри первичных, местных и региональных отделений. Документ призван создать целостную экосистему всех этапов взросления ребенка за пределами образовательного процесса. Участники заседания единогласно приняли эту программу.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего, 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.